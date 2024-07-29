مع انطلاق تقديم الترشحات ..فاروق بوعسكر يدعو المترشحين الى محاولة استكمال ملفاتهم خلال هذا الاسبوع

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مناسبة الانطلاق اليوم الاثنين في تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية القادمة ،دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية الى محاولة استكمال وتقديم ملفات ترشحاتهم كاملة خلال هذا الاسبوع وذلك تفاديا لضغط الوقت

وتتواصل اجال تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 اكتوبر 2024 ، الى غاية يوم 6 أوت القادم، حيث يقدم المترشحون أو من ينوبهم بموجب توكيل ملفات الترشح بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود السادسة مساء.







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واوضح رئيس الهيئة في تصريح اعلامي على هامش زيارة ادها لمركز قبول الترشحات بالمقر المركزي للهيئة ، ان فترة قبول الترشحات سوف تتلوها فترة البت في ملفات ومطالب الترشح التي تتواصل على مدى اربعة ايام ال الى يوم 10 اوت (ايام 7 و8 و9 و10 اوت 2024)



واضاف في السياق ذاته ان يوم 11 اوت سيلتئم مجلس الهيئة للنظر في كل مطالب الترشح والملفات والبت فيها والاعلان بعدها عن قائمة المترشحين المقبولين اوليا مؤكدا انه بعد ذلك سيتم الوصول الى المرحلة الحاسمة في المسار الانتخابي وهو معرفة الاشخاص الذين تم قبول ملفات ترشحهم والدخول في المراحل الموالية المتعلقة بامكانية وجود طعون ثم دخول مرحلة الحملة الانتخابية

وقال ان عملية قبول الترشحات منظمة حيث يتم استقبال المترشح والتثبت من وجود العدد المطلوب من التزكيات بطريقة الية وفي بضعة دقائق ثم في مرحلة موالية يتم التثبت من باقي مكونات الملف على غرار توفر الوثائق الاخرى مثل مطلب الترشح والتصريح على الشرف ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومضمون الولادة وشهادة الجنسية وبطاقة عدد 3 ووصل تامين الضمان المالي وقيمته 10 الاف دينار ومايفيد الجنسية التونسية للاصول للابويين والجد الاب والجد الام

وبين بوعسكر ان كل هذه الوثائق يتم التثبت فيها حينيا وتمكين المترشح من وصل ايداع المطلب الذي يشمل كل الوثائق التي قدمها والوثائق المنقوصة باعتبار ان له الحق في تدارك النقائص الى غاية السادسة مساء من يوم 6 اوت 2024

وفسر في هذا الصدد ان تدارك النقائص في الوثائق ايام البت في ملفات الترشحات ( 7 و8 و9 و10 اوت 2024) يقتصر فقط على بعض المسائل المتعلقة بشكل التزكيات او بعض الشروط التي تتعلق بها والتي تكون مختلة بعد التثبت مبينا انه يتم دعوة المترشح لتدارك هذه النقائص في ظرف 24 ساعة

وحول تعطل بعض المترشحين في استخراج وثائقهم ،اكد فاروق بوعسكر ان الهيئة في تنسيق دائم مع وزارات الداخلية والعدل والمالية وكل الاطراف ذات الصلة بالانتخابات لتسهيل عملية استخراج الوثائق وتيسير اجراءات الترشح لكل مواطن تونسي تتوفر فيه الشروط القانونية والترتيبية للحصول على وثيقة ومن حقه الحصول عليها من اي جهة ادارية كانت



وكانت هيئة الانتخابات افاد انه لا يسمح بدخول فضاء ايداع الترشحات الا المترشح المتحصل على استمارة التزكية شخصيا او من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني مصحوبا بملف ترشحه كاملا، او الصحفيين و الملاحظين بعد الاستظهار ببطاقة الاعتماد لدواعي تنظيمية .



ومن المنتظر ان تبت الهيئة في الترشحات في اجل اقصاه يوم السبت 10 اوت القادم في حين يتم الاعلام بقرارات البت والاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين اوليا وتعليقها يوم الاحد 11 اوت كما سيتم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز 3 سبتمبر وفق الرزنامة التي اعلنت عنها هيئة الانتخابات

يشار الى ان عددا من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، انطلقوا منذ الاسبوع الثاني لشهر جويلية الجاري في مسار تجميع التزكيات التي تنقسم الى نوعين وهي التزكيات النيابية (اعضاء مجالس نيابية منتخبة ) والتي تتطلب التعريف بالامضاء، والتزكيات الشعبية المواطنية التي لا تستوجب ذلك