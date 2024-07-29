التجذيف : محمد الطيب يتأهل الى الدور النهائي للمراكز الترتيبية

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تأهل الجذاف التونسي محمد الطيب الى الدور النهائي للمراكز الترتبيبة E لسباق فردي سكيف، بعد أن حلّ صباح اليوم الاثنين في المركز الثاني في سباق نصف نهائي المرحلة الترتيبية في زمن قدره 7د و29ث و64 دزء بالمائة خلف الكازاخستاني فلاديسلاف ياكوفليف الذي تصدر السباق بزمن قدره 7د و26ث و20.

ويقام الدور النهائي للمراكز الترتبيبة E لسباق فردي سكيف يوم الجمعة 2 أوت القادم حيث سيتنافس على المركز من 25 الى 30.



وكان محمد الطيب فشل امس الأحد في بلوغ الدور ربع النهائي لسباق فردي سكيف بعد أن حلّ في المركز الثالث في التصفية الأولى لمجموعة التدارك بزمن قدره 7د و11ث و57 جزء بالمائة.