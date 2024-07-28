الالعاب الاولمبية باريس 2024:عودة مظفرة للإسباني نادال إلى ملاعب رولان غاروس

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حقق الإسباني رافائيل نادال عودة مظفرة إلى ملاعب رولان غاروس للتنس اليوم الأحد بصعوده بسهولة للدور الثاني في منافسات التنس في أولمبياد باريس 2024 ويضرب موعدا قويا مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.



و استعاد اللاعب الإسباني تألقه على مسرح رولان غاروس الذي بنى عليه أسطورته ليهزم المجري مارتون فوتشوفيتش 6-1 و4-6 و6-4.

وعندما أطلق نادال ضربة أمامية ناجحة في ثالث نقطة للفوز المباراة، هتفت الجماهير ووقفت كرجل واحد لتحيي اللاعب الإسباني الذي أذهلهم على مدار عقدين من الزمان.



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وفي منافسات السيدات، سحقت الصينية تشين وين تشينج المصنفة السادسة وصيفة بطولة فرنسا المفتوحة السابقة سارة إيراني على الملاعب الرملية، بعدما تغلبت عليها 6-صفر و6-صفر لتتأهل إلى الدور الثاني.

ولم تضيع اليونانية ماريا ساكاري أي وقت أيضا بعد أن تغلبت على دانكا كوفينيتش من الجبل الأسود بنتيجة 6-صفر و6-1.