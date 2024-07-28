بعثة الاتحاد الاوروبي تعلن عن اطلاق "جائزة لينا بن مهني" في نسختها الخامسة

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اعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس عن اطلاق "جائزة لينا بن مهني لحرية التعبير" في نسختها الخامسة وحددت ، اخر اجل لقبول ملف الترشح المتضمن للعمل الصحفي يوم 31 اكتوبر 2024

وبينت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس في بلاغ ان اطلاق جائزة سنوية تحمل عنوان "جائزة لينا بن مهني لحرية التعبير" (منذ سنة 2020) يأتي اسهاما منها "في تعزيز حرية التعبير وتكريما لنضال لينا بن مهني في سبيل القيم المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي، " مضيفة ان لينا بن مهني هي أيقونة الثورة التونسية لكن كفاحها في سبيل الحريات والحقوق في تونس و التزامها تجاه القضايا العادلة يعود إلى ما قبل جانفي 2011.



ووفق ما حددته اللائحة التنظيمية للجائزة تفتح المسابقة أمام الصحفيين والمدونين والمبلغين التونسيين



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وينبغي أن يتقدم المترشحون بمقال استقصائي (تحقيق، ريبورتاج، بورتريه استقصائي) باللغة العربية أو الفرنسية أو الانجليزية حول محور يتعلق بالقيم المتقاسمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ولا سيما الدفاع عن مبادئ الديمقراطية والحرية والتضامن وخاصة حرية التعبير وحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية. ويجب أن يكون المقال قد نُشر في الصحافة المكتوبة، الورقية أو الالكترونية (موقع اخباري، مدونة) بين 1 جانفي 2023 و31 أكتوبر 2024.

وسيتم إسناد ثلاث جوائز بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، يوم 10 ديسمبر2024





