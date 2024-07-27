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الملعب التونسي يتعاقد مع اللاعب محمد أمين زغادة

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Publié le Samedi 27 Juillet 2024 - 18:10 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن الملعب التونسي اليوم السبت التعاقد مع اللاعب محمد أمين زغادة، وذلك الى غاية جوان 2027.

ويشغل محمد أمين صاحب الـ 23 سنة خطة ظهير أيسر، وسبق له أن تقمص أزياء اتحاد بن قردان والنادي الافريقي كما خاض تجربة احترافية خارج تونس مع نادي الأنوار الليبي.

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ويجري الملعب التونسي بداية من الأسبوع القادم تربصا تحضيريا بعين دراهم من 29 جويلية إلى 3 أوت القادم، تتخلله مباراتان وديتان ضد كل من الأولمبي الباجي والنجم الرياضي بالمتلوي على التوالي.
ويقام اللقاء الودي الاول يوم 1 اوت (س 16 و30) والثاني يوم 2 اوت (س9).


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