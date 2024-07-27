معهد تونس للترجمة ينظم في سبتمبر ندوة دولية حول الترجمة ومجتمع الغد

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ينظم معهد تونس للترجمة يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 2024، ندوة علمية دولية موضوعها "الترجمة ومجتمع الغد". وفي تقديم لهذه الفعالية الثقافية أوضح المعهد في بيان صحفي أن الندوة تطرح الترجمة كأداة للتثاقف والتفاعل والتعايش بين الشعوب فهي "تتكيف بحسب الحاجات الاجتماعية إلى العلوم والثقافات الوافدة وبحسب تطلع الشعوب المحلية إلى التفاعل مع الشعوب التي تجاورها أو تقع على مبعدة منها".

ومن هذا المنطلق اختار المنظمون تقسيم الندوة إلى ثلاثة محاور كبرى أولها الترجمة والتعايش في مجتمع الغد وتطرح ثلاثة مباحث وهي دور الترجمة في ضمان العيش المشترك بين الأفراد ومع الآلات وعلاقتها بمستقبل الكون.

أما المحور الثاني فسيخصص لموضوع "الترجمة والتفاعل في مجتمع الغد" وبدوره يطرح مسألة الترجمة والتفاعل بالخطاب لبناء مجتمع الغد والترجمة والتفاعل العلمي وأيضا دورها في التفاعل في الحرب والسلام

أما بالنسبة إلى المحور الثالث والأخير فقد خصص للترجمة والتثاقف في مجتمع الغد ويطرح دور الترجمة في نقل الناس إلى ثقافة الغد وعولمة ثقافات التحرر والهيمنة ودورها في الثقافات الرقمية.



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وستشرف على هذه الندوة لجنة علمية يترأسها الجامعي توفيق قريرة المكلف بالإشراف على معهد الترجمة وتتكون من مجموعة من الأكاديميين وهم يوسف بن عثمان منسقا عاما و عبد اللطيف عبيد وخالد ميلاد و منصور مهني وصفاء شبيل وراشد خليفة وعائدة الصديق بصفتهم أعضاء.

وسعيا لضمان حسن تنظيم هذه الندوة الدولية كُلفت مجموعة من ضمن اللجنة العلمية بمهام لجنة التنظيم يترأسها توفيق قريرة وتضم في عضويتها كلا من منصور مهني ومحمد القاضي وصفاء شبيل .

