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صادرات التمور التونسية ترتفع بنسبة4ر21 بالمائة من حيث القيمة

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Publié le Vendredi 26 Juillet 2024 - 17:16 قراءة: 0 د, 43 ث
      
بلغت صادرات التمور التونسية خلال الأشهر التسعة الأولى (موسم 2024/2023)، 128.9 ألف طن بقيمة 802.6 مليون دينار تونسي بزيادة قدرها 16.2 بالمائة من حيث الحجم و21.4 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023/2022.

وارتفع متوسط السعر المسجل خلال التسعة أشهر بنسبة 4.5 بالمائة ليصل إلى 6.23 دينار /كلغ مقابل 5.96 دينار /كغ المسجل خلال الفترة نفسها من الموسم السابق .

...

ويعتبر المغرب هو الوجهة الرئيسية للتمور التونسية بنسبة 20.8 بالمائة تليها فرنسا وإيطاليا بنسبة 8.7 بالمائة و 8.5 بالمائة على التوالي.

وخلال الفترة ذاتها ، بلغت صادرات منتجات التمور البيولوجية 7.280 ألف طن بقيمة 80.8 مليون دينار وبمتوسط سعر 11.10 دينار . وتبلغ حصتها من إجمالي صادرات التمور التونسية 5.6 بالمائة و10.1 بالمائة على التوالي من حيث الكمية والقيمة.

وتعد ألمانيا الوجهة الرئيسية لمنتجات التمور البيولوجية بنسبة 37 بالمائة تليها بلجيكا وهولندا بنسبة 14 بالمائة و 11 بالمائة .


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