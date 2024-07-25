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اولمبياد باريس - مبارزة - فارس الفرجاني يستهل مشاركته بمواجهة منافس من كوريا الجنوبية

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Publié le Jeudi 25 Juillet 2024 - 17:05 قراءة: 0 د, 18 ث
      
يستهل فارس الفرجاني مشاركته في منافسات المبارزة (سلاح السابر) ضمن اولمبياد باريس 2024 بمواجهة الكوري الجنوبي غو بونجيل يوم السبت.

ويشارك الفرجاني للمرة الثانية على التوالي في الالعاب الاولمبية بعد ان كانت الاولى في العاب طوكيو 2020+1.

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يذكر ان المبارزة التونسية حققت ميدالية واحدة خلال مشاركاتها في الالعاب الاولمبية وذلك بواسطة ايناس البوبكري في سلاح الشيش خلال العاب ريو 2016.


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