أولمبياد باريس 2024 (التنس): التونسي معز الشرقي يستهل مشواره بمواجهة البريطاني دانيل ايفانس

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يستهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 384 عالميا مشاركته في أولمبياد باريس 2024 بعد غد السبت بملاقاة البريطاني دانيل ايفانس المصنف 59 عالميا ضمن منافسات الدور الأول.

وكان معز الشرقي صاحب الـ 31 عاما قد اقتلع ورقة الترشح لأولمبياد باريس 2024 اثر احرازه ذهبية الألعاب الافريقية التي احتضنتها العاصمة الغانية أكرا من 4 الى 23 مارس من العام الجاري بفوزه في الدور النهائي على الزيمبابوي بينجمان لوك بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 7/6 و 3/6 و 6/2.

ويعتبر معز الشرقي ثاني لاعب تونسي في التاريخ يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد مواطنه المعتزل مالك الجزيري.

كما أضحى معز الشرقي بتأهله للأولمبياد للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية سابع لاعب عربي يحقق انجاز التأهل للألعاب الأولمبية بعد كل من كريم العلمي (المغرب) ويونس العيناوي (المغرب) ولمين وهاب (المغرب) وهشام أرازي (المغرب) ومالك الجزيري (تونس) ومحمد صفوت (مصر).



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يذكر أنّ منافسات التنس لفردي الرجال في أولمبياد باريس 2024 ستشهد رغم غياب المصنف الأول عالميا الايطالي يانيك سينير حضور أبرز الأسماء على الصعيد العالمي، كما ستسجل تواجد أكثر من بطل يحمل في رصيده ألقاب غراند سلام وماسترز على غرار الصربي نوفاك دجوكوفيتش والاسباني رافائيل نادال.

ويعتبر الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول في الجدول الرئيسي، فيما سيكون الاسباني كارلوس آلكاراز حامل لقب بطولة رولان غاروس وويمبلدون لهذا العام المصنف الثاني في الجدول الرئيسي.