أنصار حزب مسار 25 جويلية ينظمون وقفة مساندة للرئيس سعيد

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نظم عدد من أنصار حزب مسار 25 جويلية، اليوم الخميس أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وقفة للتعبير عن مساندتهم للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد وللإعلان عن دعمهم له في الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر القادم.



وقال الأمين العام للحزب، محمود بن مبروك، إن هذه الوقفة، التي حضرها أعضاء المكتب السياسي ورؤساء المكاتب الجهوية والقيادات المحلية وأنصار الحزب، جاءت للتأكيد على أن الأستاذ قيس سعيد هو مرشح الحزب خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مختلف مكاتب الحزب لتجميع التزكيات لفائدته في مرحلة أولى، قبل الاشراف على الحملة الانتخابية على المسوى المحلي والجهوي والوطني، وفق تعبيره.



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وأشار أمين عام الحزب، في السياق ذاته، إلى أنه كان وجه رسالة إلى جميع أعضاء الحزب وأنصاره للابتعاد عن كل الشبهات المتعلقة باستعمال المال، سواء خلال مرحلة الحصول على التزكيات، أو خلال الحملة الانتخابية، مؤكدا على أن "الحزب سيقف بالمرصاد ضد كل شخص سيسعى إلى استعمال الأموال لشراء الأصوات أو استغلال النفوذ خلال المرحلة الانتخابية".

وقال إن "الساحة السياسية في تونس ليست فارغة، بل فيها الشرفاء والوطنيون الذين يسعون إلى خدمة البلاد ويؤمنون بأنها ستصل إلى بر الأمان وستحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي"