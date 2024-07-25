يسرى محنوش تفتتح الدورة 44 لمهرجان صفاقس الدولي، بعرض فني طربي

عرض فني متميز، عرف حضورا جماهيريا محترما لعشاق السمر في ليالي الصيف، أوقدت الفنانة التونسية، يسرى محنوش، في سهرة الأربعاء، لأول مرة في مسيرتها الفنية، الشمعة 44 لمهرجان صفاقس الدولي، وذلك بمسرح الهواء الطلق سيدي منصور.



وبعد تأخير بساعة عن الموعد المحدد لإنطلاق العرض، مما أثار تذمر الجمهور، اعتلت الفنانة يسرى محنوش خشبة مسرح الهواء الطلق سيدي منصور رفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو عبد الباسط بلقايد، لتصافح الجمهور الحاضر، بأغنية الفنان العراقي القدير ناظم الغزالي"ميحانة"





وبحضور ركحي مميز وبخامة صوتية نوعية، شنفت الفنانة يسرى محنوش آذان الجمهور الحاضر عبر تسلطنها وآدائها، لمختارات من الطربيات الشرقية على غرار "في يوم وليلة " للفنانة الراحلة، وردة الجزائرية، و "إنت عمري"، و"الأطلال" لكوكب الشرق "أم كلثوم "، والهوى سلطان " للفنان السوري المبدع "جورج وسوف "، و"غالي" للفنان العراقي "كاظم الساهر "لم تبدع الفنانة يسرى محنوش، في أدائها لمجموعة من الطربيات الشرقية فحسب، بل نهلت من أجمل ما جادت به مسيرتها الفنية، من قبيل "بفكر فيك" و" أعمل فيا الوقت عطاك"، و" شفتوشي خديجة"التعبيرات الموسيقية التونسية، كانت أيضا حاضرة في عرض ،الفنانة يسرى محنوش، وأبدعت في آدائها على غرار "الأيام " "كيف الريح في البريمة للفنان الشيخ العفريت، و"كي جيتينا " للفنان إبن جهة صفاقس "محمد الجموسي"، وكوكتال للحضرة الصفاقسية مثل نوبة "صيد عقارب" و "بابا بحري" وسيدي منصور" و"سيدي بوعكازين" فاهتز لها الحاضرون رقصا من على مدارج المسرح الصيفي سيدي منصور، تفاعلا مع إيقاعات النوبة والحضرة الصفاقسية الكامنة في وجدانهم، ومع جمال صوت الفنانة يسرى محنوش، التي أتقنت آداءها، فضلا عن تقديمها لباقة من التراث التونسي لجهة بنزرت مثل "ياللا جيتك بدخيل " و"نغارة "ورغم التأخير الذي عرفه إنطلاق عرض الفنانة يسرى محنوش، في السهرة الإفتتاحية للدورة 44 لمهرجان صفاقس الدولي، فقد نال العرض إعجاب الجمهور الحاضر حيث أعرب كثيرون في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن إعجابهم ب"خامتها الصوتية وحضورها الركحي المميزين وحسن آدائها لكل الألوان الموسيقية"من جهتها وخلال، أعربت الفنانة يسرى محنوش، في نقطة اعلامية إثر العرض، عن "اعتزازها وتشرفها بافتتاح مهرجان ،صفاقس الدولي لأول مرة في مسيرتها الفنية وبالطاقة الإيجابية التي يمنحها إياها جمهور صفاقس باعتباره جمهورا فنان وله ذائقة سمعية فنية راقية "، وفق تقديرها."وردا على سؤال توجهت به لها /وات/ حول ضرورة أن تساهم المهرجانات الثقافية والصيفية في إرساء ثقافة وطنية والارتقاء بالذوق العام،وفق تأكيد رئيس الجمهورية مؤخرا، قالت الفنانة يسرى محنوش، أنه "يجب على الفنان التونسي أن يساهم في الارتقاء بالذوق العام، حتى يعطي صورة إيجابية على بلده، وأن يحافظ الفن التونسي على أصالته ".سهرة الأمس أكدت مجددا أن الفنانة التونسية، يسرى محنوش، قامة فنية واعدة تشق طريقها نحو النجومية بكل ثبات،حيث نجحت بفضل صوتها الفريد، أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في الساحة الفنية العربية، وذلك من خلال إبداعها في آداء عديد الأنماط الموسيقية والغنائية، التي لاقت رواجا في تونس والعالم العربي.للتذكير فإن الفنانة يسرى محنوش، بدأت الغناء في سن مبكرة، لكن انطلاق مسيرتها الفنية كان في برنامج المواهب "سوبر ستار"، حيث حققت شهرة واسعة وأظهرت موهبتها الكبيرة، كما شاركت في برنامج "ذا فويس" في نسخته العربية وحققت نجاحا كبيرا مما زاد في شهرتها في العالم العربيومن آخر إصداراتها، أغنية "عندي فكرة" التي كانت قدمتها في "ديو" مع الفنان المغربي سعد لمجرد، وقد لاقت هذه الأغنية تفاعلا إيجابيا كبيرا على منصات التواصل الإجتماعي.بالإضافة إلى ذلك قدمت الفنانة يسرى محنوش، في عيد الحب لسنة 2024، أغنية بعنوان "ما بقاش" باللهجة المصرية كلمات وليد جنيدي، وألحان محمد عصمت.