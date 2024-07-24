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مستقبل المرسى يتعاقد مع المهاجم محمد علي الماجري لمدة ثلاث سنوات

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 16:28 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اعلن مستقبل المرسى، اليوم الاربعاء، تعاقده مع المهاجم محمد علي الماجري لمدة ثلاث سنوات قادما من جندوبة الرياضية.

وكان فريق الصفصاف عين ابن النادي عبد الكريم بوقرة مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025 خلفا للمدرب صهيب زروق الذي انتقل الى تدريب مستقبل سليمان.

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والى جانب بوقرة يضم الاطار الفني كلا من المساعدين بلال بن مسعود ومكرم غربي ومحمد اليحياوي كمعد بدني وصابر بن عبد الله (مدرب حراس) واحمد بن يحيي (محلل اداء).

وسيعود مستقبل المرسى، يوم الاثنين القادم، الى التمارين استعدادا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.


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