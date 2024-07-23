صدور أمر بنشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية أفريقيا الوسطى تحت راية الامم المتحدة (الرائد الرسمي)

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صدر اليوم الثلاثاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 440 المؤرخ يوم 18 جويلية 2024 ، والمتعلق بـ "نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية أفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة" .



وتتكون الوحدة العسكرية، وفق الفصل الأول من هذا الأمر، من 75 عسكريا تونسيا سينتشرون في اطار "الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتعددة الابعاد، لتحقيق الاستقرار في هذا البلد الافريقي، والمعروفة اختصارا بـ MINUSCA.

وحدد الأمر مدة انتشار الوحدة العسكرية بسنة واحدة، بدأت منذ 1 جويلية الجاري، وهي فترة قابلة للتجديد لمدة عام إضافي .



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وستكلف الوحدة العسكرية بمهام النقل الجوي للافراد والمعدات في إطار ولاية هذه البعثة الأممية.

يذكر أنه كان قد نشر بالرائد الرسمي في مارس الماضي، أمران تعلق الأول بتمديد نشر وحدة تدخل سريع بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة ، في حين تعلق الأمر الثاني بتمديد نشر فيلق مشاة خفيف بنفس البلد تحت راية الأمم المتحدة، شرع في مهمته في افريل 2022 وقوامه 450 عسكريا تونسيا.