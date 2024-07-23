بن عروس : مايميز الدورة الحالية لمهرجان بوقرنين الدولي انفتاحه على الفضاءات الخارجية وتنوع البرمجة ( مدير الدورة)

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قال مدير الدورة 42 لمهرجان بوقرنين الدولي ايمن الغالي ان مايميز هذه الدورة انفتاحها على الفضاءات الخارجية من خلال برمجة عروض متنوعة بالفسحة الشاطئية وإعداد برمجة متنوعة تراعي اغلب الأذواق وتشجيع الانتاجات الفنية بالجهة .



واضاف الغالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء ، ان الدورة الحالية التي تنطلق غدا الأربعاء بعروض ما قبل الافتتاح الرسمي بالفسحة الشاطئية من خلال عرض سيرك باباروني ومشاركة مجموعة " ساليمو" للتنشيط يليها في اليوم الموالي وبالمكان نفسه عرض موسيقى لمجموعة أجراس لعادل بوعلاق وذلك قبل حفل الافتتاح الرسمي يوم 26 جويلية الذي سيؤمنه الفنان مرتضى الفتيتي .





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ومن اهم العروض التي ستؤثث برمجة الدورة الحالية عرض الفنان وليد الصالحي يوم 31 جويلية وعرض مسرحية المايسترو لبسام الحمراوي يوم 2 اوت وعرض عبد الرحمان الشيخاوي يوم 6 اوت وعرض مغني الراب " كازو" يوم 8 اوت والتخميرة لمراد باشا يوم 9 اوت وعرض " بيق بوسا" لوجيه الجندوبي يوم 12 اوت ولطفي بوشناق يوم 13 اوت وعرض جنجون يوم 15 اوت وكريم الغربي يوم 16 اوت وحفل الافتتاح الذي يؤمنه الفنان رؤوف ماهر يوم 21 اوت .