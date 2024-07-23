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خليل بلبوز يعود الى النادي البنزرتي بعد تجربة في السعودية

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Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 16:27 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعلن النادي البنزرتي، اليوم الثلاثاء، عن عودة المهاجم خليل بلبوز الى صفوف الفريق بعد ان خاض تجربة في نادي وج السعودي الموسم الماضي مشيرا الى ان اللاعب امضى عقدا بموسمين.

وكان الفريق تعاقد في وقت سابق اليوم مع المهاجم السابق للاولمبي الباجي احمد العمري لمدة موسمين.
ويواصل نادي عاصمة الجلاء تحضيراته للموسم الجديد من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمدينة عين دراهم تحت قيادة المدرب عماد بن يونس.


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