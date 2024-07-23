16 سهرة بين عروض موسيقية ومسرحية في الدورة 39 لمهرجان قابس الدولي

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تنطلق يوم السبت 27 جويلية فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان قابس الدولي لتمتد حتى 13 أوت 2024 .



ويضم برنامج الدورة 16 عرضا فنيا من بينها خمسة عروض مسرحية. ويكون افتتاح المهرجان مع الفن الملتزم بسهرة تحمل عنوان "نسائم الحرية" يقدمها كل من الفنان نبراس شمام عن مجموعة البحث الموسيقي وعادل بوعلاق قائد فرقة أجراس وياسر جرادي. في حين ستخصص سهرة 28 جويلية لأصوات مدينة قابس من خلال "كراوكي" تحت عنوان "قابس تغني".





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وسيسهر جمهور قابس ليلة 29 جويلية مع الفنانة التونسية نبيهة كراولي وليلة 31 جويلية مع العرض الصوفي "التخميرة" بقيادة مراد باشا.



كما سيستقبل قصر المعارض بقابس 6 عروض فرجوية من بينها عرضان للأطفال هما مسرحية "كتاب علاء الدين" يوم 4 أوت وعرض لأمين مقني يوم 11 أوت .



وبخصوص بقية العروض المسرحية فسيكون الجمهور على موعد في سهرة 30 جويلية مع مسرحية "الدار الكبيرة" إخراج جمال ساسي وتمثيل صلاح مصدق وجلال الدين السعدي وزهير الرايس وألفة الحكيمي وسالم سلامة. ويلاقي في سهرة يوم 1 أوت نجوم مسرحية "بيتزا الفن" من إخراج الطاهر رضواني وتمثيل إكرام عزوز وكوثر الباردي وريم الزريبي وفيصل بالزين، قبل موعد "بيغ بوسا" لوجيهة الجندوبي في سهرة 10 أوت ومسرحية "ماعادش " لسماح الدشراوي مساء يوم 12 أوت.



وسيكون عشاق موسيقى الراب والأغنية الشبابية على موعد مع مغني الراب "علاء" يوم 2 أوت و"كازو" يوم 7 أوت قبل ملاقاة "مرتضى" مساء يوم 9 أوت. في حين تخصص سهرة 3 أوت لرؤوف ماهر وليلة 6 أوت ل sevojno7o.



وتحت عنوان "حبات الرمان" تختتم فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من المهرجان يوم 13 أوت تزامنا مع الاحتفالات بعيد المرأة، على إيقاعات سهرة فنية تحييها علياء بلعيد وناجحة جمال بمشاركة مجموعة حافظ زليط.