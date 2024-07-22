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مستقبل سليمان - صهيب زروق مدربا جديدا

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Publié le Lundi 22 Juillet 2024 - 17:11 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اعلن مستقبل سليمان، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب صهيب زروق للاشراف على المقاليد الفنية للفريق.
وكان زروق اشرف في الموسم الماضي على مستقبل المرسى.
يذكر ان مستقبل سليمان ضمن الموسم الماضي بقاءه في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد فوزه في لقاء الباراج على مستقبل المرسى 1-0


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