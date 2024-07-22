تتويج تونسي في مهرجان مسرح الرحالة الدولي للفضاءات المسرحية المغايرة بالأردن

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فازت المسرحية التونسية "شكون" بجائزة أفضل عرض بمهرجان مسرح الرحالة الدولي للفضاءات المسرحية المغايرة بالأردن الذي أقيم من 17 إلى 21 جويلية 2024.

ومسرحية "شكون" هي من إنتاج مسرح عين، وإخراج وتمثيل محمد شوقي خوجة و نادرة التومي، وإدارة إنتاج فضيلة بن حمودة، ومساعدة اخراج ارتسام سوف، وتقني صوت جيلاني العرقي، وتقني إضاءة صادق قيزاني.



وتوجت مسرحية "مقاطع" للمخرج فتحي العكاري بجائزة أفضل إخراج.



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ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل أداء نسائي في هذه الدورة للممثلة "نادرة التومي " مناصفة مع" نادية عبيد " عن دورها في مسرحية "مقاطع" كما توج محمد شوقي خوجة بجائزة أفضل أداء رجالي مناصفة مع الأخوين "ملص".



وكان فريق مسرحية "شكون" قدم العرض ضمن المسابقة الرسمية مساء يوم 19 جويلية بحضور سفيرة تونس بالأردن مفيدة الزريبي، كما حضرت السفيرة كذلك عرض مسرحية ، ،مقاطع يوم 20 جويلية وقدمت تشجيعاتها لكافة المسرحيين التونسيين المشاركين في هذه التظاهرة، كما استقبلت فريق مسرحية "شكون" المتوجة بالجائزة الكبرى في مقر السفارة.