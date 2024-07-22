وزيرة البيئة تؤكد أهمية تكوين نواب مجلس الشعب في المجال البيئي ونشر المعرفة البيئية لإنجاح الانتقال الايكولوجي

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انطلقت مساء يوم الاحد بالمنستير الدورة الثانية "للأيام الإعلامية للنائب الإيكولوجي" التي تنظمها جمعية أزرقنا الكبير بالتعاون مع وزارة البيئة لفائدة ثلة من نواب مجلس الشعب على إمتداد ثلاثة أيام.



وأبرزت وزيرة البيئة ليلى شيخاوي مهداوي بالمناسبة، أهمية موضوع هذه الأيام التكوينية الثانية التي من شأنها تعميق التكوين لدى النواب في المجال البيئي ضمن سلسلة من اللقاءات والأنشطة التي تسمح لمختلف الأطراف المعنية بالعمل أفضل فيما يتعلق بالمسائل البيئية فالحق في بيئة سليمة نص عليه دستور 25 جويلية 2022 وبالتالي لابّد من تشريك كلّ الأطراف لإنجاح الانتقال الايكولوجي.





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وأوضحت أنّ المعرفة البيئية من التحديات المطروحة في الإستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي من ذلك الإعتقاد السائد بأنّ أعشاب البوزيودينا "الضريع" أوساخ في حين أنّها تحمي البحر من الانجراف إلى جانب النفايات العضوية التي تلقي في المصبات والتي يمكن تحويلها إلى سماد عضوي خاصة أنّ بين 60 و70 بالمائة من الفضلات في تونس هي نفايات عضوية إلاّ أنّه يقع تثمين جزء صغير منها.

وأضافت وزيرة البيئة، أنّ الوزارة تعمل على تكوين مستشارين بيئيين بلديين إذ لابّد أن تكون المعرفة سابقة للعمل، مبيّنة أنّ البيئة تهم مختلف السلط التشريعية والتنفيذية التي تواجه يوميا مشاكل كبيرة في بعض الحالات التي لا يمكن حلحلتها إلاّ بالتنسيق مع السلط التنفيذية والسلط الجهوية والمحلية والمواطنين والجمعيات.

وأفادت أنّه تقرر خلال السنة الجارية بالإتفاق مع وزارة التربية تعميم تجربة مسابقة البصمة البيئية في كل المدارس بعد أن كانت بولايات المنستير وسوسة والمهدية.

وأفاد رئيس جمعية أزرقنا الكبير أحمد غديرة في تصريح لوات أنّ هذه الدورة مقارنة بالدورة الأولى التي انتظمت في فيفري 2024 فيها تعميق للمعارف البيئية في مجالات الاستراتيجيات الوطنية في التغييرات المناخية، والتمويلات البيئية للمناخ، والمحافظة على التنوع البيولوجي وخاصة الأنظمة البيئية ذات الخدمات البيئية العالية والمتكاملة كعشبة البوزيدونيا.

وقال النائب بمجلس نواب الشعب يسري البواب، أنّ هناك تكامل بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والمجتمع المدني وإنّهم سيعملون كوظيفة تشريعية على إنجاح كل ما سيتمخض عن هذه الأيام التكوينية.

ودعا المعتمد الأولّ المكلف بتسيير شؤون ولاية المنستير عيسى موسي إلى ضرورة إصدار قوانين لحماية الواقع البيئي والايكولوجي على غرار معشبات البوزيدونيا التي تزخر بها ولاية المنستير.