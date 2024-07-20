صفاقس : " الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن بعث شباك موحد خاص بالشركات الأهلية "

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648af5688f5b44.43843086_fojikpelmqnhg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، المكلف بالشركات الأهلية، رياض شود، أنه "سيتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن بعث شباك موحد للشركات الأهلية، يعنى بالتأطير والتكوين، والإجراءات المتعلقة ببعث الشركات الأهلية، وتذليل الصعوبات أمام باعثيها".



وأكد خلال ندوة إنتظمت اليوم السبت في صفاقس حول "التعريف بدور الشركات الأهلية والتمكين الإقتصادي في تحقيق التنمية المحلية والجهوية وبناء إقتصاد وطني تضامني وتشاركي"، ببادرة من المجلس المحلي بصفاقس المدينة، على أن "السيادة الوطنية تمر حتما عبر نوع من التحرر الإقتصادي ووإحداث الشركات الأهلية".





...



وذكر كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، أنه "عملا بما جاء في قانون المالية لسنة 2024، الذي مكن من إنخراط البنوك العمومية والخاصة في تمويل الشركات الأهلية، تم إبرام إتفاقيات شراكة مع 6 بنوك لتمويل الشركات الأهلية، كما تم وضع كل هياكل الدولة على ذمة الشركات الأهلية وخدمتها، لإنجاز مخططات الأعمال ودراسات الجدوى مجانا".



وأردف قوله، أن "كل ذلك يندرج في إطار مساهمة الدولة في ترسيخ هذا المنوال التنموي الجديد، المتمثل في بعث الشركات الأهلية، بإعتبارها ليست آلية تشغيل فحسب، ولكنها مقاربة مجتمعية ذات بعد تنموي، تسمح للمواطن للإنخراط فيها، وتجعله فاعلا، من أجل ترسيخ السيادة الوطنية ".



وأبرز ذات المتحدث، أن "الشركات الأهلية تتميز بكونها ذات مقاربة تنموية، تهدف إلى بناء مجتمع جديد بقيم تضامنية، عبر مبادرات محلية أو جهوية، فضلا الإمتيازات المالية المتمثلة في المنحة التضامنية، ومنحة المرافقة، والتمويل بشروط ميسرة من البنوك الشريكة ".



وقد تمحور النقاش التفاعلي بين كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، وأعضاء المجلس المحلي بصفاقس المدينة، والمجلس الجهوي، والمجالس المحلية بولاية صفاقس، والمجتمع المدني، حول علاقة القطاع الخاص بالشركات الأهلية، والرقم المراد بلوغه على مستوى إحداث الشركات الأهلية، وأهمية التأطير على مستوى مؤسسات الدولة في ما يتعلق بالشركات الأهلية، وضرورة إحداث مجمع وطني مستقل إداريا وماليا يهتم بالشركات الأهلية من أجل إنجاح هذا المنوال التنموي، فضلا عن إنفتاح هذا المنوال التنموي على قطاعات أخرى وعدم الإقتصار على المجال الفلاحي فحسب.



يذكر أنه قبل إشرافه على هذه الندوة حول التعريف بدور الشركات الأهلية والتمكين الإقتصادي لتحقيق التنمية المحلية والجهوية، أدى كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، رياض شَوّد، زيارة عمل إلى معتمدية العامرة، رفقة محمد النفطي ڨدودة، المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، والكاتب العام للولاية ومعتمد العامرة تولى خلالها الإشراف على تأسيس 4 شركات أهلية وهي :



- الشركة الأهلية المحلية "الإرادة للفلاحة"

- الشركة الأهلية المحلية "آفاق بليانة"

- الشركة الأهلية المحلية "الوفاق"

- الشركة الأهلية المحلية"الخدمات البحرية"

