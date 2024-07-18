النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1 تأذن بمباشرة الأبحاث مع 38 من المجتازين خلسة من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، بمباشرة الأبحاث مع 38 شخصا من المجتازين خلسة من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، الذين رفضوا الإمتثال لإشارات دوريات للحرس البحري بالتوقف، كما قاموا بالإعتداء بالعنف على عدد من الأعوان.



وأفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1، والمتحدث الرسمي بإسمها، القاضي هشام بن عياد، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تعهيد الفرقة المركزية الأولى لمكافحة الإجرام ببن عروس لمباشرة الابحاث في شأنهم.





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واوضح المصدر القضائي، انه تم، في حدود الساعة الثالثة من فجر يوم الاربعاء، وأثناء قيام دورية للحرس البحري ب"اللواتة" التابعة لمعتمدية جبنيانة، بعملية تمشيط وحراسة للسواحل في إطار مكافحة عمليات إجتياز الحدود خلسة، التفطن إلى وجود مركب حديدي على متنه عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، واضاف انه رغم الإشارة اليهم بالتوقف، الا انهم لم يمتثلوا وإستعصوا وقاموا برشق الأعوان بالحجارة والمواد الصلبة.



كما بين أنه بمحاولة السيطرة عليهم، قاموا بالتصدي العنيف لأعوان الدورية، وتمكنوا من إفتكاك زورق صغير للحرس البحري، لتتم بعد ذلك ملاحقتهم والإمساك بالزورق والمجتازين.