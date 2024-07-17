بنزرت: تمويل مشاريع صغرى لفائدة 15 منتفعا من ذوي الاعاقة في اطار مشروع " التشغيل والاعاقة"

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احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى بمقر ولاية بنزرت، اليوم الاربعاء، موكب اختتام مشروع " التشغيل والاعاقة" المنجز من قبل جمعية "خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل براس الجبل" ومنظمة "الإعاقة الدولية" بحضور مصالح الولاية والإدارات الجهوية للشباب والرياضة والتكوين والتشغيل والتنمية وديوان التونسيين بالخارج والشؤون الاجتماعية والتنمية الفلاحية ومركز الاعمال ببنزرت ووكالة التشغيل والعمل المستقل.



وقالت رئيسة جمعية "خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل" مروى دريس، انه تم في اطار مشروع " التشغيل والاعاقة" تدريب ومرافقة 15 منتفعا من ذوي الاعاقة، من مختلف مناطق الولاية، لبعث مشاريع صغرى في مختلف المجالات الخدماتية والفلاحة والتجارة البينية وغيرها، ستمكن من احداث ما لا يقل عن 50 موطن عمل مباشر وغير مباشر وذلك بكلفة مالية ناهزت 134 الف دينار.

وثمن المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني لدى اشرافه على فعاليات الموكب الاختتامي، الابعاد الاجتماعية والتنموية الكبرى لمشروع "التشغيل والاعاقة"، معربا عن تقديره للعمل التشاركي بين النسيج الجمعياتي والمصالح الجهوية والمحلية، واكد الحرص على دعم مثل هذه المشاريع الهادفة والقريبة من كافة الشرائح المجتمعية والعمرية، ودعا الى تعزيزها والنسج على منوالها وتعميمها .



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يشار الى انه تم بالمناسبة عرض مسار انجاز المشروع بمعية جميع الشركاء والاستراتيجيات العلمية والعملية التي تم اعتمادها لانجاحه علاوة على تكريم المنتفعين والشركاء.