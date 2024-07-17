محرز بوصيان عضوا بلجنة التاديب الخاصة بالالعاب الاولمبية باريس 2024

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سيكون محرز بوصيان عضو اللجنة الاولمبية الدولية ورئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية حاضرا بقوة ضمن هياكل التنظيم العليا لالعاب باريس 2024 التابعة للجنة الالمبية الدولية حيث تم تعيينه عضوا بلجنة التأديب الخاصة بالألعاب التي يرأسها السويسري دونيس أوزوالد عضو اللجنة الدولية الأولمبية والرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للتجديف.



وقد تلقى عضو اللجنة الدولية الأولمبية رسالة من رئيس اللجنة الدولية الأولمبية توماس باخ تعلمه بتعيينه في هذه الخطة . ويترجم هذا التعيين ثقة كبيرة في الممثل التونسي في هياكل اللجنة الاولمبية الدولية .

ويسافر محرز بوصيان يوم 21 جويلية الجاري الى باريس لحضور الدورة الاولبية التي تفتتح يوم 26 جويلية الجاري.



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ويعزز تعيين محرز بوصيان في لجنة التاديب الخاصة بالالعاب الاولمبية 2024 الحضور التونسي في الدورة حيث سيكون ضمن هياكل التنظيم العليا وذلك الى جانب حضور الرياضيين والفنيين والاطارات الطبية والادارية في الدورة الاولمبية.وتشارك تونس ب27 رياضيا في الالعاب

وكان بوصيان قد تم تعيينه في الاشهر الماضية بلجنة الشؤون القانونية التابعة للجنة الاولمبية الدولية .وهي لجنة محورية صلب اللجنة الدولية الأولمبية تضم سبع شخصيات قانونية عالمية تقدّم الإستشارة للجمعية العمومية وللهيئة التنفيذية ولرئيس اللجنة الدولية الأولمبية بخصوص جميع المسائل القانونية والتشريعية في علاقة بممارستهم لصلاحياتهم وتبدي الرأي في مشاريع تنقيح الميثاق الأولمبي وتثير الدعاوى وتؤمّن الدفاع على مصالح اللجنة الدولية الأولمبية وتُعدّ الدراسات القانونية ذات العلاقة بمصالح اللجنة. كما تتداول في المسائل القانونية المتعلقة بجميع مكوّنات الحركة الأولمبية من لجنة دولية أولمبية وإتحادات دولية ولجان وطنية أولمبية وغيرها من الهيئات التابعة للحركة.



وكان محرز بوصيان قد تم انتخابه في اكتوبر الماضي بمومباي (الهند ) عضوا باللجنة الأولمبية الدولية خلال عملية التصويت التي تمت بمناسبة الـدورة 141 للجنة الأولمبية الدولية، برئاسة توماس باخ.

