تنس - عزيز دوغاز يفشل في بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة همبورغ ومعز الشرقي يتاهل للدور التمهيدي الثاني لبطولة أميرسفورت

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فشل التونسي عزيز دوقاز المصنف 232 عالميا في بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة همبورغ للتنس اثر خسارته أمام الأرجنتيني ماركو تورنجيليتي المصنف 151 عالميا بمجموعتين دون رد (3-6 و2-6) اليوم الاحد لحساب الدور التمهيدي الثاني.



وكان دوقاز فاز في الدور التمهيدي الاول على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين المصنف 133 عالميا بنتيجة مجموعتين دون، تفاصيلها 7-5 و6-3.





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وفي المقابل، فاز معز الشرقي المصنف 380 عالميا، والمتأهل الى أولمبياد باريس 2024، على الاسباني كارلوس تابرنير المصنف 306 عالميا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 7-6 و3-6 و6-3 اليوم الاحد لحساب الدور التمهيدي الأول لبطولة أميرسفورت الهولندية للتحدي.

وسيلاقي الشرقي في الدور التمهيدي الثاني الهولندي يال سيلس المصنف 416 عالميا.