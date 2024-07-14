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تنس - عزيز دوغاز يفشل في بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة همبورغ ومعز الشرقي يتاهل للدور التمهيدي الثاني لبطولة أميرسفورت

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عزيز دوغاز
Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 17:54 قراءة: 0 د, 31 ث
      
فشل التونسي عزيز دوقاز المصنف 232 عالميا في بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة همبورغ للتنس اثر خسارته أمام الأرجنتيني ماركو تورنجيليتي المصنف 151 عالميا بمجموعتين دون رد (3-6 و2-6) اليوم الاحد لحساب الدور التمهيدي الثاني.

وكان دوقاز فاز في الدور التمهيدي الاول على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين المصنف 133 عالميا بنتيجة مجموعتين دون، تفاصيلها 7-5 و6-3.

...

وفي المقابل، فاز معز الشرقي المصنف 380 عالميا، والمتأهل الى أولمبياد باريس 2024، على الاسباني كارلوس تابرنير المصنف 306 عالميا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 7-6 و3-6 و6-3 اليوم الاحد لحساب الدور التمهيدي الأول لبطولة أميرسفورت الهولندية للتحدي.
وسيلاقي الشرقي في الدور التمهيدي الثاني الهولندي يال سيلس المصنف 416 عالميا.


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