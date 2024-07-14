انيس بوجلبان يوقع رسميا عقد تدريبه للترجي الجرجيسي

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اعلن الترجي الجرجيسي الصاعد حديثا الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ان انيس بوجلبان وقع اليوم الاحد بشكل رسمي عقده للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلال الموسم الرياضي 2024-2025.

وكان الترجي الجرجيسي اعلن وسط الاسبوع انه تم الاتفاق مع المدرب انيس بوجلبان لتولي المقاليد الفنية للفريق بينما سيتولى حمدي جبنون خطة مدرب مساعد.

وسيعود الفريق الى التمارين في بداية الاسبوع المقبل.





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