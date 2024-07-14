المنستير: اختتام تظاهرة شهر البيئة 2024 وإطلاق تظاهرة "المنستير نظيفة"

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تحت شعار "التربية والتوعية البيئية منذ الصغر تغنينا الأجهزة الرديعة في الكبر" اختتمت جمعية نادي الأجيال تظاهرة شهر البيئة اليوم الاحد 2024 بحي سطح جابر بالمنستير وذلك بالشراكة مع بلدية المنستير والمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وبمساهمة الإدارة الجهوية للساحل الأوسط للبيئة بسوسة وأطفال نادي الكرنيش

وانتنظمت اليوم بالمناسبة حملة نظافة في محيط نادي الكرنيش ومركز الصحة الأساسية بسطح جابر وورشة لرسكلة البلاستيك بنادي الكرنيش للأطفال.







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وأوضح فتحي بسباس المسؤول بالجمعية أنّ اختيار نادي الكرنيش للأطفال لاختتام هذه التظاهرة البيئية إثر تجميع أطفال هذا النادي لأكبر كمية من البلاستيك ، مبيّنا أنّ هذه التظاهرة التي انطلقت يوم 25 ماي الماضي تهدف الى تعزيز الوعي البيئي والثقافة البيئية لدى الأطفال وتحسيسهم بالتأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي والتلوث والوضع البيئي وجودة الحياة.

وأعطى اليوم المعتمد الأوّل المكلف بتسيير شؤون ولاية المنستير عيسى موسى إشارة انطلاق تظاهرة بيئية جديدة تحت عنوان "المنستير نظيفة" وذلك بعد إشرافه على اختتام تظاهرة شهر البيئة 2024 التي شهدت انجاز أربعة تدخلات منذ ماي الماضي.

من جهتها افادت منية الدغموري بوزويتة المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير أنّ نوادي الأطفال بولاية المنستير تشتغل على محور البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة وقد تم انجاز ثلاثة حاويات مختلفة الألوان وقع تركيزها في جميع نوادي الأطفال بالجهة لتكريس فرز الفضلات في الممارسات اليومية للأطفال ومؤسسات الطفولة.