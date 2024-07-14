انطلاق مهرجان السنابل الذهبية بباجة

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انطلقت اليوم الاحد بالمركب الثقافي بباجة الدورة الخامسة لمهرجان السنابل الذهبية، لتتواصل الى غاية 16 جويلية الجاري بفقرات علمية وثقافية ورياضية وسياحية متنوعة.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول تركيز قرية حرفية لعرض منتوجات المجامع المهنية الحرفية بالجهة وجمعيات ذوى الاحتياجات الخصوصية والشركات الاهلية وتنظيم خرجة لفرقة سلامية تبرسق وورشات رسم حول اللقلق وموسم الحصاد وانشطة للاطفال والكبار.

وبين مدير الدورة الخامسة لمهرجان السنابل الذهبية محمد بن عيش لوكالة تونس افريقيا للانباء ان المهرجان انطلق فى اجواء احتفالية رغم ما سجله من صعوبات مادية، مبينا ان الدورة الحالية تتميز بندوة علمية حول واقع وافاق قطاع الحبوب وهي ندوة ذات بعد وطني بمشاركة مراكز بحوث وخبراء وفلاحين وهياكل فلاحية.

وقال ان المهرجان فلاحي وثقافي وتجاري ورياضي وتراثي ويهدف الى تثمين انتاج الحبوب كقطاع استراتيجي لتونس وعنصر هام فى غذاء الانسان ويستحق افراده بمهرجان، مؤكدا ان هيئة المهرجان حرصت على ابراز خصوصيات باجة كخزان مائي ومطمور تونس وعلى ابراز التاريخ العريق والمعالم العديدة بالجهة مثل القصبة.



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كما يهدف منظمو المهرجان الى مس كل الشرائح العمرية عبر المسابقات والتظاهرات العلمية والثقافية، وفق بن عيش الذي أعلن ان الدورة القادمة من المهرجان ستكون فى عطلة الربيع تجنبا للصعوبات المادية الناتجة عن تزامن المهرجان مع عدة تظاهرات ثقافية في الصيف.

وقالت العارضة في القرية الحرفية شريفة بن يوسف وهي حرفية مختصة فى تقطير الاعشاب والزهور وتثمينها ل"وات" ان المهرجان يمكنها من التسويق لمنتوجاها والتعريف بها اضافة الى الانخراط فى تنشيط الحياة الاقتصادية بالجهة.

وبينت هاجر حناشي عارضة بالقرية الحرفية ان المهرجان يمثل فرصة بالنسبة لها لعرض المنتوجات المحلية لدجبة وتيبار والتعريف بعلامتها ومنتوجاتها خاصة من مشتقات "الكرموس" (التين) المنتج بتقنية الزراعات المستدامة وبجهود تحويل المنتوجات الفلاحية وتثمينها.

وتتضمن الدورة الخامسة من مهرجان السنابل الذهبية ندوة علمية وطنية الاثنين 15 جويلية بعنوان "نحو فلاحة صامدة ومستدامة ومندمجة: قطاع الحبوب الواقع والافاق"، اضافة الى تواصل اقامة قرية حرفية بالمركب الثقافي بباجة وورشة حول المراة الريفية ونقل العملة الفلاحيين باشراف برنامج التنمية المندمجة ومسابقة فى الرسم وتنشيط بالدمى العملاقة وعرض فرجوي بساحة بلدية باجة حول الماكولات الباجية ونشاط رياضي بالقرية الحرفية بالمركب الثقافي ورياضة الشارع بساحة الاستقلال وزيارة ميدانية للتعريف بالمسلك السياحي والثقافي والتجاري لباجة المدينة المنتزه.

شريفة



