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الحماية المدنية: إنقاذ 13 شخصا من الغرق بعدد من الشواطئ في يوم واحد

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Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 11:09 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية، أمس السبت، من إنقاذ 13 شخصا من الغرق بعدد من شواطئ البلاد، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحماية المدنية في بلاغ.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى إسعاف هؤلاء الأشخاص ونقلهم الي مستشفيات دون تسجيل حالات وفاة.

...

وأفاد بأن حوادث الغرق وقعت بشواطئ طبرقة وقليبية ومنزل تميم وبني خيار وحلق الوادي وكاب زبيب والكورنيش ببنزرت وقرقنة.


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