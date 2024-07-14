فراس السكوحي يعزز صفوف النادي الصفاقسي

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عزز النادي الصفاقسي صفوفه بلاعب الوسط فراس السكوحي بموجب عقد يمتد الى غاية 2026 حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق.

وسبق للسكوحي (25 عاما) ان تقمص الوان نادي حمام الانف.

يذكر ان فريق عاصمة الجنوب كان قد تعاقد مع المدرب البرتغالي الكسندر سانتوس للاشراف على فريق اكابر كرة القدم والمدير الرياضي محمد سليم بن عثمان.

ويشارك النادي الصفاقسي خلال الموسم القادم 2024-2025 في مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية التي سيكون خلالها معفى في الدور التمهيدي الاول على ان يواجه في الدور التمهيدي الثاني الفائز من المواجهة المزدوجة بين فريقي هورسيد إف سي الصومالي وروكينزو إف سي البوروندي.