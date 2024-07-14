نبيل معلول مدربا جديدا لفريق اتحاد الجزائر

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أعلن نادي اتحاد الجزائر تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول للاشراف على الفريق الأول لكرة القدم خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وذكر النادي في بيانه أن معلول أصبح مدربا لاتحاد الجزائر بعقد لمدة موسمين.

وتوج نبيل معلول (61 عاما) بالبطولة وكأس السوبر مع فريق الكويت الكويتي خلال الموسم المنقضي.

ويسعى اتحاد الجزائر للمنافسة بقوة على لقب بطولة وكأس الجزائر اضافة الى كأس الكونفدرالية الأفريقية التي توج بها سنة 2023.