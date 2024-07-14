Babnet

نبيل معلول مدربا جديدا لفريق اتحاد الجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b26a5a58e0b73.25395654_fgkhqlmenpjio.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 08:37 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن نادي اتحاد الجزائر تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول للاشراف على الفريق الأول لكرة القدم خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو.
وذكر النادي في بيانه أن معلول أصبح مدربا لاتحاد الجزائر بعقد لمدة موسمين.
وتوج نبيل معلول (61 عاما) بالبطولة وكأس السوبر مع فريق الكويت الكويتي خلال الموسم المنقضي.
ويسعى اتحاد الجزائر للمنافسة بقوة على لقب بطولة وكأس الجزائر اضافة الى كأس الكونفدرالية الأفريقية التي توج بها سنة 2023.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290883


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  20:00 Spa euro_2024 - Eng euro_2024 | |
رئاسيات 2024

J- 83

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 10:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*