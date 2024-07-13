بنزرت:حملات رقابية مشددة بعدد من مناطق الولاية  وحجز اكثر من 4،4طن من السميد الغذائي

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حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية بماطر إثر حملة رقابية مشددة بمنطقة ماطر ،اكثر من 4،4طن من السميد الغذائي لدى أحد تجار الجملة للمواد الغذائية تعمد تخزينها بمستودع تابع له وعدم عرضها للبيع ،بغاية المضاربة ،حسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارةببنزرت ،سامي البجاوي.



وبين ان الحملة تتنزل في إطار تكثيف عمليات المراقبة خلال هذه الفترة للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية خاصة بالنسبة للمواد المدعمة ،ومنها مادة "السميد" التي تشهد إقبالا عليها خلال هذه الفترة من قبل العائلات التونسية في بعض المناطق

واضاف انه تم تحرير محضر بحث للمخالف من اجل الإخلال بتراتيب الدعم ،علاوة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة ضخ هذه الكميات بالمسالك القانونية وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.



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كما افاد سامي البجاوي انه في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية في قطاع الاعلاف، تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني بغار الملح من حجز كمية تقدر بحوالي 5اطنان من الاعلاف الحيوانية المركبة لدى تاجر تفصيل ،وذلك بعد أن تبين أنه يتزود بها بطرق غير قانونية وباعتماد اساليب ملتوية مع بعض الأطراف الضالعة في هذه العملية وهو تاجر اعلاف براس جبل وشركة لصنع الاعلاف بماطر.



وتم تحرير محضر بحث للمعني بالامر في انتظار استيفاء إجراءات إعادة ضخ الكميات المحجوزة من الاعلاف بالمسالك القانونية وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.