نادي الوكرة القطري يتعاقد مع التونسي عيسى العيدوني حتى 2028

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أعلن نادي الوكرة القطري تعاقده مع الدولي التونسي عيسى العيدوني قادما من نادي يونيون برلين الألماني.

وذكر نادي الوكرة في بيان اليوم السبت أن عيسى العيدوني انضم رسميا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل 2024-2025 بعقد لمدة أربعة مواسم ينتهي في صيف 2028.

وبدأ العيدوني (28 عاما) مشواره مع فريق أنجيه الفرنسي في 2014 ثم انتقل اثر ذلك على سبيل الإعارة في الفترة من 2016 إلى 2018 ليلعب في صفوف فريقي هيربيي وشامبلي الفرنسيين لينضم بعدها لنادي فولونتاري الروماني في الفترة من 2018 إلى 2020، ومنه إلى فرينسفاروش المجري من 2020 إلى 2023 قبل ان يحط الرحال في يونيون برلين الألماني.

وعلى صعيد المشاركة الدولية مع المنتخب التونسي، سجل العيدوني ظهوره الأول في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في المباراة أمام ليبيا، وأحرز هدفه الدولي الأول في مواجهة زامبيا في 16 نوفمبر 2021 خلال تصفيات كأس العالم قطر 2022.