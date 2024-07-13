Babnet

النجم الساحلي يكشف عن تركيبة هيئته التسييرية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6692a81dba52e2.03613706_mfkjneqloihgp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 17:24 قراءة: 0 د, 39 ث
      
كشف النجم الساحلي في بلاغ اليوم السبت على صفحته الرسمية عن تركيبة هيئته التسييرية التي ترأسها فهمي النيفر.

وضمت الهيئة التسييرية ايضا كمال بن عثمان في خطة نائب رئيس وامين الرايس في منصب منسق عام مكلف بالعلاقات مع الهياكل الرياضية وطارق الزواري على راس فرع كرة القدم والصحبي ساسي كرئيس لجنة التنظيم.
وكانت هيئة الدعم والمساندة للنجم الساحلي قررت خلال اجتماعها يوم 4 جويلية الجاري دعوة الهيئة التسييرية لمواصلة مهامها ودعمها ايمانا منها بحساسية الظروف التي تمر بها الجمعية مع التوصية بتوسيعها بأعضاء ٱخرين قادرين على ايجاد الحلول المادية.
...

كما التزمت هيئة الدعم بالقيام بمجهودات لتوفير موارد مالية استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي القادم 2024-2025 اضافة الى دعوة الهيئة التسييرية للتسريع في نسق اعداد التقارير المالية بالتنسيق مع مراقبي الحسابات بهدف عقد الجلسات العامة التقييمية والجلسة العامة الانتخابية للعودة الى الاستقرار الإداري.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290861


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  20:00 Spa euro_2024 - Eng euro_2024 | |
رئاسيات 2024

J- 83

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 23:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*