النجم الساحلي يكشف عن تركيبة هيئته التسييرية

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كشف النجم الساحلي في بلاغ اليوم السبت على صفحته الرسمية عن تركيبة هيئته التسييرية التي ترأسها فهمي النيفر.



وضمت الهيئة التسييرية ايضا كمال بن عثمان في خطة نائب رئيس وامين الرايس في منصب منسق عام مكلف بالعلاقات مع الهياكل الرياضية وطارق الزواري على راس فرع كرة القدم والصحبي ساسي كرئيس لجنة التنظيم.

وكانت هيئة الدعم والمساندة للنجم الساحلي قررت خلال اجتماعها يوم 4 جويلية الجاري دعوة الهيئة التسييرية لمواصلة مهامها ودعمها ايمانا منها بحساسية الظروف التي تمر بها الجمعية مع التوصية بتوسيعها بأعضاء ٱخرين قادرين على ايجاد الحلول المادية.



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كما التزمت هيئة الدعم بالقيام بمجهودات لتوفير موارد مالية استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي القادم 2024-2025 اضافة الى دعوة الهيئة التسييرية للتسريع في نسق اعداد التقارير المالية بالتنسيق مع مراقبي الحسابات بهدف عقد الجلسات العامة التقييمية والجلسة العامة الانتخابية للعودة الى الاستقرار الإداري.