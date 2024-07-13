بنزرت: حملة امنية وتحسيسية مشتركة على طول الشريط الساحلي والبحري بغار الملح

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-نفذت مصالح الحرس الوطني البحري والترابي وبقية الهياكل الرقابية للدولة حملة امنية وتحسيسية على طول الشريط الساحلي والبحري بغار الملح .

وقال العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني لصحفي لوكالة "وات " بالجهة، ، ان هذه الحملة تتنزل في اطار حرص الإدارة العامة للحرس الوطني على مزيد الرفع من نسق التامين العام للموسم الصيفي والسياحي عموما وفرض مقومات الامن العام ، وذلك في كافة الأقاليم البحرية الأربعة بكامل البلاد التونسية ومنها إقليم الشمال الذي يظم منطقة غار الملح.

وأضاف ان الحملة الرقابية تمت بمشاركة فاعلة من قبل مصالح الحرس الوطني البحري والترابي وعوان الحرس البلدي علاوة على مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وأيضا وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت ، وتم خلالها اجراء عمليات رقابية مدققة على مختلف الفضاءات والمنتصبين على طول الشريط الساحلي بمنطقة غار الملح ومدى تفاعلهم وتطبيقهم للنصوص القانونية والتعليمات الصادرة في الغرض من قبل أجهزة الدولة حماية للصحة العامة للمواطنين من المصطافين وأيضا لحقوقهم في الغرض ،علاوة على مراقبة مدى احترام بقية الإجراءات والتدابير المتعلقة بالسلامة العامة والملك العمومي البحري والشروط البيئية والتامين العام .





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كما شملت الحملة أيضا المراقبة البحرية للقوارب المرخص لها في نقل الأشخاص ومدى تنفيذهم لشروط السلامة وبقية التوصيات الصادرة في الغرض

ولاحظ العميد الجبابلي ان مثل هذه الحملة متواصلة في الزمان والمكان لتشمل مختلف الأقاليم البرية والبحرية حماية للمواطنين من مختلف التعدي على حقوقهم وأيضا من مختلف مظاهر الجريمة .

ومن جهته ثمن رئيس المجلس الجهوي للامن واللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والي بنزرت سمير عبد اللاوي خلال مواكبته الحملة الرقابية المشتركة على طول الشريط الساحلي بمنطقة غار الملح ، الابعاد التنفيذية والتوعوية والتحسيسية للحملة الرقابية المشتركة والادوار الإيجابية لمختلف أجهزة الدولة المساهمة فيها ومشددا على أهمية المراقبة الانية واللاحقة الميدانية علاوة على الدور التوعوي والتحسيسي لجميع الهياكل الرسمية ولاسيما المجتمعية عموما .



كما شملت الحملة أيضا المراقبة البحرية للقوارب المرخص لها في نقل الأشخاص ومدى تنفيذهم لشروط السلامة وبقية التوصيات الصادرة في الغرضولاحظ العميد الجبابلي ان مثل هذه الحملة متواصلة في الزمان والمكان لتشمل مختلف الأقاليم البرية والبحرية حماية للمواطنين من مختلف التعدي على حقوقهم وأيضا من مختلف مظاهر الجريمة .ومن جهته ثمن رئيس المجلس الجهوي للامن واللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والي بنزرت سمير عبد اللاوي خلال مواكبته الحملة الرقابية المشتركة على طول الشريط الساحلي بمنطقة غار الملح ، الابعاد التنفيذية والتوعوية والتحسيسية للحملة الرقابية المشتركة والادوار الإيجابية لمختلف أجهزة الدولة المساهمة فيها ومشددا على أهمية المراقبة الانية واللاحقة الميدانية علاوة على الدور التوعوي والتحسيسي لجميع الهياكل الرسمية ولاسيما المجتمعية عموما .