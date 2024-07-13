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التشيكية باربورا كريتشيكوفا تحرز لقب ويمبلدون

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Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 16:11 قراءة: 0 د, 19 ث
      
توجت التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة 32 عالميا بلقب بطولة ويمبلدون للتنس اثر تغلبها اليوم السبت على الايطالية على جاسمين باوليني المصنفة سابعة عالميا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6-2 و2-6 و6-4.

وأظهرت كريتشيكوفا خبرتها في المجموعة الفاصلة إذ أطلقت ضربات إرسال قوية لتضيف لقب ويمبلدون إلى لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021.
وكانت باوليني تسعى لأن تصبح أول إيطالية تفوز بلقب الفردي في ويمبلدون.
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