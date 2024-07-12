بورصة تونس تقفل حصة الجمعة في المنطقة الخضراء

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أقفلت بورصة تونس معاملاتها لحصة الجمعة في المنطقة الخضراء، ليسجل مؤشر "توننداكس" ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة في حدود النقطة 1ر9831 وسط تبادلات محتشمة بلغت قيمتها 7ر5 مليون دينار، حسب التحليل اليومي للوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".



و تصدر قائمة الارتفاعات سهم تأمينات مغربية إثر تسجيل عملية تبادل في شكل كتل فزاد سعره بنسبة 5ر4 بالمائة في حدود 250ر52 د، تلاه سهم شركة المنتجات الصحية "ليلا" الذي سجل ارتفاعا بنسبة 2ر3 بالمائة (550ر9 د) وحشد تبادلات هامة بقيمة 805 ألف دينار.





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وفي المقابل، شملت الانخفاضات بالخصوص سهم اسمنت قرطاج الذي فقد نسبة 9ر2 بالمائة من قيمته (020ر2 د) وسهم الشركة التونسية للبنك الذي تراجع بنحو 9ر1 بالمائة في حدود 150ر3 د.



وأضفى سهم "وان تاك القابضة" حركية على السوق ليستأثر بنسبة 25 بالمائة من حجم التبادل الجملي أي ما يعادل 4ر1 م د، وارتقى سعره بنسبة 3ر0 بالمائة ليبلغ 230ر9 دينار.