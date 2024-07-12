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اللجنة الأولمبية: السعودية تستضيف أول دورة أولمبية إلكترونية

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Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 18:47 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة أن السعودية ستستضيف أول دورة ألعاب أولمبية إلكترونية في 2025.
وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية أن الشراكة مع اللجنة الأولمبية السعودية ستستمر لمدة 12 عاما.
ومن المقرر التصديق على القرار خلال دورة اللجنة الأولمبية الدولية المقبلة التي ستعقد عشية انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية في باريس والتي سيبدأ بعدها اختيار الدولة التي ستستضيف النسخة الأولى للدورة الإلكترونية.
وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في بيان "نحن محظوظون جدا بالعمل مع اللجنة الأولمبية السعودية حول دورة الألعاب الإلكترونية لأنها تتمتع بخبرة كبيرة إن لم تكن فريدة في مجال الألعاب الإلكترونية مع جميع شركائها.
...

"ستستفيد دورة الألعاب الإلكترونية كثيرا من هذه الخبرة."
وقال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل "نحن أمة شابة" بها أكثر من 23 مليون يمارسون الرياضات الإلكترونية وأصبحت نقطة انطلاق عالمية لهذه الرياضات.
وأكد المسؤول السعودي أن هذه هي الخطوة الطبيعية التالية "لرياضيينا الشبان ولبلادنا" ولمجتمع الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.


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