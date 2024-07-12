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بنزرت: المصادقة على انجاز واستكمال عدد من المشاريع والبرامج العمومية بحوالي 4 ملايين دينار

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Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 19:04 قراءة: 0 د, 54 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ببنزرت، الملتئمة اليوم الجمعة، بمقر الولاية، على ملفات برمجة إنجاز عدد من المشاريع والبرامج العمومية الهادفة بكلفة مالية تقارب 4 ملايين دينار.
وتضمّنت قائمة المشاريع والبرامج المصادق عليها، وفق رئيسة اللجنة الكاتبة العامة للولاية، لبنى عبيد، أشغال تهيئة وتعبيد مجموعة من المسالك الفلاحية بالجهة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، واستكمال أشغال تعبيد مجموعة من الطرقات وتصريف مياه الامطار والتنوير العمومية بأوتيك، وتعزيز المنصة اللوجستية والخدماتية لعدد من المرافق والإدارات العمومية المنجزة من قبل المجلس الجهوي وعدد من البلديات بالولاية.
كما صادقت اللجنة، في ذات الاطار، على ملفات الختم النهائي لعدد من المشاريع التي أنجزت بالجهة على غرار مشروع تصريف مياه الامطار لحماية مدينة عوسجة من الفيضانات البالغة بكلفة تناهز 500 الف دينار، علاوة على الاطلاع على ملفات فسخ عدد من الصفقات.
وأكدت عبيد أنّ اللجنة الجهوية للصفقات العمومية حريصة على دورية اجتماعاتها بما من شأنه تسريع إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة والمتواصلة وفضّ المعطل منها، ومن خلال توفير المرافق الخدماتية التي من شأنها القرب أكثر من المواطن، وتعزيز أوجه التنمية الشاملة بمختلف مناطق الولاية، والرفع من جاذبيتها الاقتصادية، علاوة على تعزيز مناخها الاجتماعي السليم، وفق تعبيرها.
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