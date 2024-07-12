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كاتب الدولة للشؤون الخارجية يتسلم نسختين من اوراق اعتماد سفيري الشيلي والبيرو بتونس، مع الاقامة بالجزائر

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السفير الجديد لجمهورية الشيلي بتونس
Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 16:37 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تسلم كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج منير بن رجيبة، اليوم الجمعة، نسختين من اوراق اعتماد سفيرين جديدين لكل من الشيلي والبيرو بتونس مع الاقامة بالجزائر.

وقدّم كاتب الدّولة خلال لقائه بالسفير الجديد لجمهورية الشيلي بتونس"فرانشيسكو جافيير برقونو هورتاي" خالص التّهاني ،متمنّيا له النّجاح في مهامه، ومذكّرا بمتانة العلاقات التي تجمع تونس بالشيلي. كما أعرب كاتب الدولة عن استعداد تونس لدعم التعاون مع الشيلي وتطويره في شتّى المجالات.

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وخلال اللقاء الذي جمعه بالسفير الجديد لجمهورية البيرو بتونس "خورخي ادواردو وورست كاي"، قدّم له كاتب الدّولة خالص التّهاني متمنّيا له النّجاح في مهامه، ومذكّرا بمتانة العلاقات التي تجمع تونس بالبيرو .وعبر منير بن رجيبة عن العزم في دعم التعاون مع البيرو وتطويره في شتّى المجالات ذات الاهتمام المشترك.


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