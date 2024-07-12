Babnet

الداخلية: تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصّصة في تهريب المخدّرات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66911af3ccc2c6.70322283_jeilophkqnmgf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 12:58 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني ببن عروس(إدارة الشؤون العدليّة)، من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصّصة في تهريب المخدّرات وحجز مواد مخدرة.

وجاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الداخلية، أنه تمت مداهمة مقرات سكنى عناصر هذه الشبكة إثر توفّر معلومات لدى الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني ببن عروس، بشأن نشاط شبكة دولية مختصة في تهريب المواد المخدّرة وترويجها بتونس الكبرى.

...

وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تمّ الاحتفاظ بــ 7 أشخاص من عناصرها وإدراج شخصين اخرين بالتفتيش، وحجـز 67 صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" تزن 6.7 كغ، ومبلغ مالي تجاوز 300 ألف دينارا متأت من عائدات الترويج، ومجموعة من السيارات والدراجات النارية والمركبات الترفيهية، ودفاتر وبطاقات بنكيّة من مؤسسات بنكيّة بتونس والخارج.

وقد اذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها، باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، ولاتزال الأبحاث متواصلة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290792


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match.... Final on sun 14 july
رئاسيات 2024

J- 84

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 02:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*