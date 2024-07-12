الداخلية: تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصّصة في تهريب المخدّرات

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تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني ببن عروس(إدارة الشؤون العدليّة)، من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصّصة في تهريب المخدّرات وحجز مواد مخدرة.



وجاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الداخلية، أنه تمت مداهمة مقرات سكنى عناصر هذه الشبكة إثر توفّر معلومات لدى الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني ببن عروس، بشأن نشاط شبكة دولية مختصة في تهريب المواد المخدّرة وترويجها بتونس الكبرى.





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وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تمّ الاحتفاظ بــ 7 أشخاص من عناصرها وإدراج شخصين اخرين بالتفتيش، وحجـز 67 صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" تزن 6.7 كغ، ومبلغ مالي تجاوز 300 ألف دينارا متأت من عائدات الترويج، ومجموعة من السيارات والدراجات النارية والمركبات الترفيهية، ودفاتر وبطاقات بنكيّة من مؤسسات بنكيّة بتونس والخارج.



وقد اذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها، باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، ولاتزال الأبحاث متواصلة.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تمّ الاحتفاظ بــ 7 أشخاص من عناصرها وإدراج شخصين اخرين بالتفتيش، وحجـز 67 صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" تزن 6.7 كغ، ومبلغ مالي تجاوز 300 ألف دينارا متأت من عائدات الترويج، ومجموعة من السيارات والدراجات النارية والمركبات الترفيهية، ودفاتر وبطاقات بنكيّة من مؤسسات بنكيّة بتونس والخارج.وقد اذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها، باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، ولاتزال الأبحاث متواصلة.