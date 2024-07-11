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بنزرت: المصادقة على 32 ملف امتياز جبائي لفائدة مهنيي قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص

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Publié le Jeudi 11 Juillet 2024 - 22:05 قراءة: 0 د, 41 ث
      
صادقت اللجنة الاستشارية للنقل بولاية بنزرت، خلال إجتماعها الدوري الملتئم اليوم الخميس، بمقر الولاية، على 32 ملف إمتياز جبائي لأصحاب سيارات النقل غير المنتظم للأشخاص (التاكسي واللواج والنقل الريفي).

وبيّنت رئيسة اللجنة الكاتبة العامة للولاية، لبنى عبيد، لصحفي "وات، أن من بين الامتيازات الجبائية المصادق عليها اليوم 12 امتيازا لفائدة مهنيي قطاع التاكسي، و10 امتيازات جبائية لفائدة مهنيي اللواج منها عدد2 امتياز تطوير و10 امتيازات لفائدة مهنيي قطاع النقل الريفي.

...

كما صادقت ذات اللجنة على 14 مطلبا لتعديل خطوط النقل لفائدة مهنيي اللواج، وعلى 3 إحالات بسبب الوفاة، علاوة على التوافق الجماعي بين مختلف الحضور من أعضاء اللجنة على الخطة الجهوية لاصلاح وتنظيم القطاع، وتحديد مواعيد روزنامة دراسة مختلف المشاغل العالقة بما يتماهى وحرص السلطات الجهوية ببنزرت وعلى راسها والي الجهة على مزيد تعزيز وظيفية القطاع وتطوير أدائه تنمويا واجتماعيا ومهنيا، ولاسيما تحسين خدماته المسداة للمواطنين والمهنيين.


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