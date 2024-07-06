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وزيرة التجارة تقف على حالة التزود والاسعار بجزيرة جربة

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Publié le Samedi 06 Juillet 2024 - 16:10 قراءة: 1 د, 30 ث
      
أدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بالرجب، السبت، زيارة غير معلنة الى جزيرة جربة لمتابعة نسق التزود من المواد الاساسية والغلال والخضر والخبز في مثل هذه الفترة التي يتضاعف فيها عدد الوافدين على الجزيرة، من السياح او أبناءها العائدين من الخارج الى 6 مرات، وهو ما يستوجب الاخذ في الاعتبار تزايد الطلب بالتنسيق مع القطاع السياحي وكل المتدخلين من ادارة التجارة واللجنة الجهوية لمتابعة التزويد والاسعار، حسب ما اكدته الوزيرة في تصريح اعلامي.

واضافت بالرجب، ان زيارتها تاتي في اطار معاينة الوضع عن كثب خاصة في ظل التساؤلات التي طرحها النواب حول وجود نقص في بعض المواد الغذائية التي يستاثر القطاع السياحي بالنصيب الاوفر منها على حساب ابناء الجزيرة، ان الوزارة في تنسيق متواصل مع السلط الجهوية والادارات المعنية للتدخل عند وجود اي نقص.

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Credits Diwan FM

وقالت انها وقفت خلال زيارتها الى عينة من المساحات التجارية والمخابز وبعض محلات التزويد بالجملة ومحلات ترويج الصناعات التقليدية وسوق الخضر والغلال والسمك بحومة السوق على توفر مادة الخبز وعدم وجود طوابير امام المخبزة وذلك بفضل اجراءات استباقية تمثلت في تخصيص كميات استثنائية من مادة الفارينا والاستعداد للترفيع في الكميات كلما زادت الطلبات حسب قولها .

واشارت بالرجب الى ما لاحظته من ارتفاع في اسعار الخضر و الغلال بالخصوص وهو ما سيتم النظر في المسالة بالتنسيق مع كل المتدخلين حسب قولها مؤكدة ان المهم عدم فقدان اية سلع رغم تسجيل بعضها لنقص سواء السكر او الشاي او الزيت النباتي الذي يستورده ديوان التجارة وتقوم وزارة التجارة بتوجيه الكمية المتوفرة منها بالاولوية الى الاحياء الشعبية.
ولفتت الى ان حاجياتنا من الزيت النباتي المدعم تبلغ 175 الف طن في السنة لم يتم في هذا النصف الاول من السنة الحالية توفير سوى 20 الف طن.
وقامت الوزيرة رفقة والي مدنين بزيارة الى السوق المركزية بحومة السوق والى احدى الفضاءات التجارية الكبرى والى محلات بيع منتوجات الصناعات التقليدية وعينة من المخابز.


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