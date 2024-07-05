Babnet

الرجاء المغربي يلاقي الترجي الرياضي وديا يوم 3 اوت بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6688159ae40424.56153739_jekqpoimlnhgf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 16:46 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلن الرجاء الرياضي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انه سيلاقي الترجي الرياضي وديا يوم 3 اوت القادم في اطار تربصه التحضيري الذي سيجريه بتونس من 23 جويلية الحالي الى 4 اوت المقبل ضمن استعداداته للموسم الرياضي القادم 2024-2025.
كما سيجري الرجاء تربصا ثانيا بمدينة اشبيلية الاسبانية من 5 الى 8 اوت سيواجه خلاله وديا ريال بيتيس. ويتضمن برنامج تحضيرات الفريق المغربي ايضا مباراة ودية ثالثة امام نادي العين الاماراتي بطل اسيا يوم 10 اوت القادم.
يذكر ان الرجاء الرياضي كان قد توج هذا الموسم بالثنائي المحلي (البطولة الكاس).


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290429


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Spa euro_2024 - Ger euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Por euro_2024 - Fra euro_2024 | |
رئاسيات 2024

J- 92

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 18:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*