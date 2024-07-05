الرجاء المغربي يلاقي الترجي الرياضي وديا يوم 3 اوت بتونس

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اعلن الرجاء الرياضي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انه سيلاقي الترجي الرياضي وديا يوم 3 اوت القادم في اطار تربصه التحضيري الذي سيجريه بتونس من 23 جويلية الحالي الى 4 اوت المقبل ضمن استعداداته للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

كما سيجري الرجاء تربصا ثانيا بمدينة اشبيلية الاسبانية من 5 الى 8 اوت سيواجه خلاله وديا ريال بيتيس. ويتضمن برنامج تحضيرات الفريق المغربي ايضا مباراة ودية ثالثة امام نادي العين الاماراتي بطل اسيا يوم 10 اوت القادم.

يذكر ان الرجاء الرياضي كان قد توج هذا الموسم بالثنائي المحلي (البطولة الكاس).