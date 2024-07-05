الاعلان عن تاسيس اللجنة الوطنية لغرف التجارة الدولية

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اعلن نائب رئيس اللجنة الوطنية التونسية لغرفة التجارة الدولية خليل الشايبي رسميا، الجمعة، عن تاسيس اللجنة الوطنية لغرف التجارة الدولية، في تونس



وقال خليل خلال ندوة خصصت للاعلان عن تاسيس اللجنة ان هذا الحدث يمثل مرحلة مهمة في سبيل تعزيز حضور تونس على الساحة العالمية ودعم المبادلات التجارية وتطوير اللاستثمار الخارجي





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واضاف ناكد التزامنا ،عبر هذه المبادرة، بدعم المؤسسات التونسية في سعيها الى الانتشار والتطور على الصعيد العالمي



وابرز ان تاسيس اللجنة الوطية التونسية لغرفة التجارة الدولية يمثل لحظة تاريخية بالنسبة لتونس في سبيل الاندماج الرسمي في غرفة التجارة الدولية التي تمثل اكثر من 45 مليون مؤسسة في اكثر من 170 بلدا



من جانبه اكد رئيس المجلس البنكي والمالي نجيب غندري ان مساهمة القطاعين البنكي والمالي ستساعد على دعم هذه المبادرة ورفع التحديات معا

واوضح ان تاسيس اللجنة التي من شانها ان تساهم في تنمية الاقتصاد التونسي هو ثمرة عمل وارادة مشتركين من اجل جعل القطاع البنكي والمالي في خدمة التنمية الاقتصادية والمالية الشاملة



وشدد على اهمية القطاعين البنكي والمالي صلب اللجنة الوطنية كركيزة للاستقرار الاقتصادي و ضمانة للثقة مع الشركاء



وقال مؤسساتنا المالية ليست فحسب مجرد وسيطا لجلب رؤوس الاموال ولكن ايضا تلعب دور المحرك للتجديد والاستشارة ومرافقة جالبي الاستثمارات



و حضر الجلسة التأسيسية للجنة الوطنية لغرف التجارة الدولية كل من الكاتب العام لغرفة التجارة الدولية جون دونتن والامين العام المساعد جوليان كاسون





