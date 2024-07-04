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اسعى للمشاركة في كاس العالم 2025 وهدفي الابرز الاولمبياد الشتوي ميلانو 2026 ( بطل الاولمبياد الشتوي جوناتان الوريمي) "

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Publié le Jeudi 04 Juillet 2024 - 18:06 قراءة: 1 د, 2 ث
      
قال جوناتان الوريمي المتوج بميدالية فضية اولى من نوعها في تاريخ تونس في الالعاب الاولمبية الشتوية للشباب في اختصاص (تزلج ) انه معتز بتمثيل تونس في التظاهرات الرياضية الدولية و الاولمبية في اختصاصه.
واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) انه يعمل على الارتقاء اكثر بادائه من اجل مزيد تشريف الرياضة التونسية في المسابقات المقبلة

واوضح انه يستعد الان لخوض تصفيات في اكتوبر /نوفمبر المقبلين من اجل ضمان التاهل الى كاس العالم للتزلج 2025 مضيفا ان الهدف الابرز سيكون ضمان المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية بميلانو عام 2026
...

واشار الى انه سيخصص الفترة المقبلة لمزيد الاعداد البدني .

واعرب الوريمي عن امتنانه للتكريم الذي حظي به اليوم من قبل اللجنة الوطنية الاولمبية وللدعم الذي يلقاه من مسؤولي اللجنة الوطنية الاولمبية معربا عن امله في ان تتواصل مظاهر الرعاية بما يوفر افضل الظروف لتحسين النتائج.

وحضر جوناتان الوريمي مرفوقا بوالديه اليوم حفل التكريم الذي نظمته اللجنة الوطنية الاولمبية على شرف الرياضيين المتاهلين الى دورة الالعاب الاولمبية التي تنطلق يوم 26 جويلية الجاري.
ويذكران جوناثان الوريمي توج في جانفي الماضي بالميدالية الفضية في اختصاص الزلاجة ضمن منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب التي اقيمت في مدينة غانغوان 2024 بكوريا الجنوبية. واصبح بذلك أول رياضي تونسي يتوج بإحدى الميداليات في أول مشاركة في تاريخ تونس في الألعاب الشتوية .


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