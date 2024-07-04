قابس: انطلاق اشغال حفر بئر جديدة بواحة قابس الوسطى

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انطلقت أشغال حفر البئر العميقة الجديدة بواحة قابس الوسطى، التي تم الاعلان عنها في المجلس الوزاري المنعقد حول ولاية قابس في 25 جوان 2015، وهو ما من شأنه ان يساعد على تقليص طول الدورة المائية

وبيّن أمين مال مجمع التنمية الفلاحية بالواحة خموسي النابلي لصحفي "وات" ان انجاز البئر يكتسي أهمية ثابتة، مشيرا الى ان طول الدورة المائية تصل خلال فصل الصيف الى حوالي 40 يوما، مما يؤثر سلبا على النشاط الفلاحي بهذه الواحة.



وتمسح واحة قابس الوسطى التي تسقى حاليا من 03 آبار حوالي 300 هكتار يقع استغلالها من قبل أكثر من 600 فلاح، وهي واحة تتميز بنسبة اهمال ضعيفة، بعد أن سجلت في السنوات الاخيرة احياء الكثير من مستغلاتها الفلاحية المهملة من قبل العديد من الشباب الذين خيروا العمل في النشاط الفلاحي.



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ويرتكز النشاط الفلاحي بواحة قابس الوسطى على زراعة الخضروات وغراسة الأشجار المثمرة وتربية الماشية وخاصة منها الأبقار، كما انتشرت بها في السنوات الأخيرة زراعة الأعلاف على نطاق واسع لتوفير حاجيات المربين من بعض المواد العلفية وخاصة منها "الفصة القابسية".