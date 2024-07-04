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تأجيل النظر في قضية شيماء عيسى إلى 10 أكتوبر القادم

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Publié le Jeudi 04 Juillet 2024 - 12:31 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أفادت المحامية دليلة بن مبارك مصدّق بأنّ محكمة الاستئناف العسكرية بتونس أجلت النظر في قضية النّاشطة السياسيّة بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى إلى 10 أكتوبر القادم.

وأوضحت عضو هيئة الدفاع في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس ، أنّ الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية عن الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس هو سنة سجنا مع تأجيل التنفيذ.

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وكانت هيئة الدفاع قد أشارت في بلاغ لها أمس إلى أن مثول شيماء عيسى أمام الدّائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف العسكريّة بتونس يأتي على خلفيّة تصريحات إذاعيّة .

وبينت أن التّهم الموجّهة إليها في هذه القضية والتي وصفتها ب"الخطيرة" تتمثّل في ارتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر و إتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة و ترويج و نشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني، طبق الفصول 81 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكريّة و 67 من المجلّة الجزائيّة و 24 من المرسوم 54.



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