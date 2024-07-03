رئيس الجمهورية يستقبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبار هونغبو.



وأشاد رئيس الدولة، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، بمبادرة المدير العام للمنظمة بإنشاء ائتلاف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية مؤكدا على أن العالم اليوم في حاجة إلى مثل هذه المبادرات وإلى فكر جديد لرفع التحديات التي تواجهها الإنسانية جمعاء.





كما تطرق إلى نضالات الشغّالين وبداية ظهور فكرة منظمة عمل دولية في أواخر القرن التاسع عشر، قبل أن يتم إنشاؤها في مؤتمر فرساي إثر الحرب العالمية الأولى ولتصبح، إثر تأسيس منظمة الأمم المتحدة، إحدى المؤسسات المتخصصة التابعة للمنظمة الأممية.وأبرز رئيس الجمهورية في استعراضه لهذه المراحل التاريخية النضالات من أجل إقرار الحق في العمل وفي تحقيق العدالة الاجتماعية.وشدد على تطلع تونس والعالم بأسره إلى الحق في الشغل وإلى ضمان حقوق الشغالين على أساس العدل باعتبار أن السلم والأمن والاستقرار داخل الدول لا يمكن تحقيقها إلا في ظل عدالة تنصف الجميع.من جانبه عبّر المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبار هونغبو، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها على فايسبوك، عن شكره لرئيس الجمهورية على حفاوة اللقاء.وأضاف أنه استعرض مع رئيس الجمهورية علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المنظمة والدولة التونسية لاسيما في ما يتعلق بمسألة العدالة الاجتماعية مشيرا إلى أنه لمس الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا الملف.وأبرز جهود الحكومة التونسية في هذا الشأن لاسيما من خلال القرارات الأخيرة المتعلقة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون وملف تنقيح مجلة الشغل وملف الرعاية الاجتماعية.وأضاف أن رئيس الجمهورية تقاسم معه بعض الأفكار الأساسية معتبرا أن السياق الجيوسياسي العالمي يتطلب من القيادات الإفريقية المساهمة في تقديم أفكار جديدة سيما في الملفات التي تتعلق بعمل المنظمة.