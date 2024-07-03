يوم 31 جويلية آخر آجال الترشح للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية

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يتواصل باب الترشح للمشاركة في مختلف مسارات الدورة الخامسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية إلى غاية يوم 31 جويلية الحالي.

ويتعين على الراغبين في الترشح لهذه الدورة التي ستقام من 23 إلى 30 نوفمبر 2024 إرسال ملفاتهم قبل انقضاء الآجال...

وتتضمن هذه الدورة، وفق بلاغ صادر عن الهيئة المديرة، ثلاثة مسارات يتعلق الأول بالمسابقة الرسمية والعروض الموازية ويشمل الهياكل المسرحية المحترفة التونسية والعربية والإفريقية. أما المسار الثاني فهو مخصص للتعبيرات المسرحية في المهجر ويشمل المسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة في المهجر. في حين يضم المسار الثالث المخصص للعروض الدولية، الهياكل المسرحية والأدائية المحترفة غير العربية والإفريقية.





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وتشترط مشاركة الأعمال التونسية والعربية والإفريقية في إحدى هذه المسارات، أن يكون العمل قد أُنتج بعد غلق باب الترشح للدورة السابقة أي بعد 15 سبتمبر 2023.

ووفق بلاغ الهيئة، يجب أن تضمن ملف الترشح السيرة الذاتية للمؤلف والمخرج والممثلين والتقنيين مرفقة بصورهم وصور جوازات سفر فريق العمل بالنسبة للفرق المترشحة من خارج الجمهورية التونسية. ويتعين أن يتضمن أيضا الملف الفني والصحفي الذي يحتوي على الملخص والمتابعة النقدية والإعلامية للعمل مع صور فوتوعرافية عالية الجودة.

ويشترط أيضا تضمين الملف التقني الذي يحتوي على تصميم تفصيلي للديكور وكافة المستلزمات الركحية والاحتياجات التقنية الخاصة بالعرض مع شهادة في تقديم العرض الأول بالنسبة للأعمال المشاركة من تونس.



ويشترط المنظمون كذلك إرفاق ملف الترشح بتسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية على محمل واحد مع الالتزام بتوفير ترجمة ضوئية باللغة الانقليزية (Subtitle) للعروض المختارة في مختلف مسارات المهرجان.