زغوان: تخصيص 47 مليون دينار لمشروع تدعيم الحنايا من جوقار بالفحص إلى جبل الوسط (رئيس إقليم الصوناد)

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خصّصت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) اعتمادا بقيمة 47 مليون دينار لانجاز مشروع تدعيم الحنايا من منطقة جوقار بالفحص إلى منطقة جبل الوسط بولاية زغوان، وفق ما ذكرهرئيس إقليم الصوناد بزغوان، البشير الهاشمي، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأوضح الهاشمي أن هذا المشروع يتضمّن مدّ قنوات موازية للحنايا الرومانية على مسافة 80 كلم، وتم للغرض بناء 5 خزانات بسعة مياه جملية حددت بـ2300 متر مكعب وبكلفة أشغال بلغت 7 ملايين دينار.





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وأبرز أن المشروع يهدف إلى تعزيز التزود بمياه الحنايا التي تعرضت على امتداد السنوات الماضية إلى التخريب، إلى جانب التآكل والتسرب، مما تسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه، وفي اضطراب التزود بالمناطق التابعة لمعتمديات الفحص وزغوان وبئر مشارقة.

وأشار إلى أنه تمّ تسليم المشروع إلى المقاولة المكلّفة، على أن تنطلق الأشغال، التي قدرت مدتها بسنتين، في موفى السنة الجارية.